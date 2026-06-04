В Киевской области военный застрелил женщину и побратима

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Когда стражи порядка прибыли на место стрельбы, то увидели там тела военного и женщины. Еще один мужчина был госпитализирован с огнестрельными ранениями.

Как выяснили, во время пребывания на службе один из военных находился в пьяном виде. Из-за ревности он дважды выстрелил из автомата в 53-летнего потерпевшего. Затем в соседнем помещении он застрелил женщину и другого собрата, после чего скрылся. Правоохранители обнаружили его и задержали.

"Следователи, при процессуальном руководстве Белоцерковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона сообщили о подозрении военнослужащему по факту законченного покушения на убийство и умышленного убийства двух человек (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 и п. 1 ч. 5 ст. 1 ст. 1). Ему грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы. Ни один конфликт не стоит человеческой жизни", - сообщили в полиции.

Напомним, в Николаевской области мужчина испугал посетителей супермаркета ружьем. На месте полицейские выяснили, что в руках мужчины была игрушка в виде старинного ружья. Мужчина объяснил правоохранителям, что приобрел ее на подарок и не собирался совершать каких-либо противоправных действий.