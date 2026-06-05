Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 5 июня РФ атаковала Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 216 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 07:30 силы ПВО уничтожили или подавили 198 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение обломков сбитых на 12 локациях. Управляемые авиационные ракеты не достигли своих целей.

В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, 4 июня около 21:30 кафиры ударили беспилотниками по домам и гражданской инфраструктуре Конотопа. Известно о пяти пострадавших, среди них – трое детей.