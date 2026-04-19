Теракт в Киеве: 8 раненых в больницах, один в критическом состоянии

Фото: Общественное Новости/Иван Антипенко

В больницах Киева остаются восемь человек, раненых во время стрельбы в Голосеевском районе накануне

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко .

По его словам, среди госпитализированных – один ребенок. Ее состояние медики оценивают как стабильное, средней тяжести.

Среди взрослых один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, трое – в тяжелом, еще трое – в состоянии средней тяжести.

Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в сети появилось видео с места субботнего теракта в Киев, где видно, как полицейские отступают во время стрельбы. На месте остались ребенок

Теракт в Киеве 18 апреля: что известно

В Киеве в Голосеевском районе в субботу, 18 апреля, 58-летний уроженец Москвы устроил стрельбу. Он взял заложников и забаррикадировался в супермаркете. Его ликвидировали во время штурма спецназовцы КОРД.

В результате нападения шесть человек погибли, еще более десятка ранены.

Злоумышленник начинал движение с улицы Демеевской, по дороге убил четырех человек. Пятой жертвой стал заложник в супермаркете "Велмарт". Шестой жертвой стала женщина около 30 лет, умершая в больнице. Ее племянник, мальчик 2015 года рождения с огнестрельным ранением находится в больнице, где ему оказывается необходимая помощь.

По факту расстрела гражданских и захвата заложников начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 УК – террористический акт.

В работе у следователей несколько версий мотива стрелка. Известно, что нападавший ранее привлекался к уголовной ответственности.