Атака на мировое наследие: российские удары повредили Киево-Печерскую лавру

Фото: Министерство культуры

В ночь на 24 января объекты Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" получили повреждения вследствие массированной российской ракетно-дроновой атаки на Киев

Об этом сообщило Министерство культуры Украины, передает RegioNews.

Как отметили в ведомстве, последний раз разрушения из-за военных действий на территории Лавры фиксировались во время Второй мировой войны.

По предварительным данным, атака повредила:

Корпус № 66 – входная часть в комплекс Дальних пещер;

Корпус № 67 (Аннозачатьевская церковь) – частично повреждены элементы фасада.

Во время первоначального визуального осмотра было зафиксировано:

повреждение дверей и оконных рам;

осыпание и растрескивание наружной штукатурки;

механические повреждения дверной и оконной фурнитуры

Осмотр был проведен сотрудниками Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", на месте также работала следственно-оперативная группа Национальной полиции Украины. Составлен соответствующий акт о повреждении.

"Повреждение объектов Киево-Печерской лавры – это атака РФ на мировое наследие, преступление против достояния человечества. Министерство культуры Украины координирует действия с профильными службами для сохранения и защиты объектов культурного наследия. Все повреждения тщательно фиксируем, чтобы как можно быстрее перейти к профессиональному, – сообщила министр культуры Татьяна Бережная.

В понедельник, 26 января, запланировано углубленное техническое обследование конструкций. После завершения документирования специалисты Заповедника приступят к работе по устранению последствий повреждений и консервации пострадавших объектов.

"Последнее разрушение в результате военных действий на территории Лавры фиксировались во время Второй мировой войны. Особый цинизм этому преступлению придает то, что в этом году Святыня отмечает 975-летие", – отметил генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко.

По данным Минкульта, с начала полномасштабного вторжения разрушениям подверглись 1640 памятников культурного наследия и 2446 объектов культурной инфраструктуры.

Напомним, в конце марта 2025 года Днепр в результате российской атаки поврежден историческое здание – дворец князя Потемкина. По словам городского головы Бориса Филатова, его переименуют в честь гетмана Сагайдачного, который в свое время совершал военные походы, в частности Москву.