14:23  26 января
Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +6
12:25  26 января
В Полтавской области в доме взорвался газовый баллон: трое пострадавших
08:58  26 января
Катался на скайсерфинге: в Киеве мужчина провалился под лед
UA | RU
UA | RU
26 января 2026, 13:54

Атака на мировое наследие: российские удары повредили Киево-Печерскую лавру

26 января 2026, 13:54
Читайте також українською мовою
Фото: Министерство культуры
Читайте також
українською мовою

В ночь на 24 января объекты Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" получили повреждения вследствие массированной российской ракетно-дроновой атаки на Киев

Об этом сообщило Министерство культуры Украины, передает RegioNews.

Как отметили в ведомстве, последний раз разрушения из-за военных действий на территории Лавры фиксировались во время Второй мировой войны.

По предварительным данным, атака повредила:

  • Корпус № 66 – входная часть в комплекс Дальних пещер;
  • Корпус № 67 (Аннозачатьевская церковь) – частично повреждены элементы фасада.

Во время первоначального визуального осмотра было зафиксировано:

  • повреждение дверей и оконных рам;
  • осыпание и растрескивание наружной штукатурки;
  • механические повреждения дверной и оконной фурнитуры

Осмотр был проведен сотрудниками Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", на месте также работала следственно-оперативная группа Национальной полиции Украины. Составлен соответствующий акт о повреждении.

"Повреждение объектов Киево-Печерской лавры – это атака РФ на мировое наследие, преступление против достояния человечества. Министерство культуры Украины координирует действия с профильными службами для сохранения и защиты объектов культурного наследия. Все повреждения тщательно фиксируем, чтобы как можно быстрее перейти к профессиональному, – сообщила министр культуры Татьяна Бережная.

В понедельник, 26 января, запланировано углубленное техническое обследование конструкций. После завершения документирования специалисты Заповедника приступят к работе по устранению последствий повреждений и консервации пострадавших объектов.

"Последнее разрушение в результате военных действий на территории Лавры фиксировались во время Второй мировой войны. Особый цинизм этому преступлению придает то, что в этом году Святыня отмечает 975-летие", – отметил генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко.

По данным Минкульта, с начала полномасштабного вторжения разрушениям подверглись 1640 памятников культурного наследия и 2446 объектов культурной инфраструктуры.

Напомним, в конце марта 2025 года Днепр в результате российской атаки поврежден историческое здание – дворец князя Потемкина. По словам городского головы Бориса Филатова, его переименуют в честь гетмана Сагайдачного, который в свое время совершал военные походы, в частности Москву.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев обстрелы Киево-Печерская лавра атака повреждения российская армия культурное наследие
16 ракет по киевским ТЭЦ: Воздушные силы опровергли заявление эксперта
26 января 2026, 13:23
В Киеве умер спасатель, раненный во время удара РФ 9 января
26 января 2026, 12:49
Все новости »
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
Ощадбанк получил нового руководителя
26 января 2026, 15:08
Из-за ночной атаки РФ зафиксировано обесточивание в двух областях
26 января 2026, 14:57
"Заработали" на генераторах: во Львовской области разоблачили хищение на полмиллиона
26 января 2026, 14:55
Аграрный конфликт в ЕС: Польша жалуется на украинский импорт
26 января 2026, 14:52
Нас "кормят" подготовкой стопроцентных гарантий безопасности от США
26 января 2026, 14:50
Над Киевом кружат вражеские дроны
26 января 2026, 14:35
Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +6
26 января 2026, 14:23
Три пожара на Тернопольщине за два дня: погибли четыре человека
26 января 2026, 13:39
16 ракет по киевским ТЭЦ: Воздушные силы опровергли заявление эксперта
26 января 2026, 13:23
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Тарас Загородний
Виталий Портников
Андркй Герус
Все блоги »