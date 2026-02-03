Через сильні морози Києво-Печерську лавру тимчасово закрили для відвідувачів

Фото: gals.kiev-foto.inf

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" тимчасово закривається для відвідувачів через погіршення погодних умов і критичне зниження температури

Про це йдеться у повідомленні заповідника, передає RegioNews.

Зазначається, що оішення ухвалене з міркувань безпеки – для захисту об’єктів культурної спадщини, а також здоров'я гостей і працівників.

Після потепління режим роботи повернеться до звичного.

Раніше доступ до території лаври було частково відновлено з 31 січня після попереднього закриття.

Нагадаємо, перші корпуси Києво-Печерської лаври офіційно передані в користування Православної Церкви України.

Як відомо, наприкінці січня об'єкти Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" зазнали пошкоджень унаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки на українську столицю.