00:55  03 лютого
Відомий український актор розповів, скільки коштує українське кіно
08:12  03 лютого
На Полтавщині зіткнулися легковик та автобус: є постраждалий
09:30  03 лютого
На Житомирщині неповнолітня стріляла в собаку з гвинтівки
03 лютого 2026, 11:57

Через сильні морози Києво-Печерську лавру тимчасово закрили для відвідувачів

03 лютого 2026, 11:57
Фото: gals.kiev-foto.inf
Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" тимчасово закривається для відвідувачів через погіршення погодних умов і критичне зниження температури

Про це RegioNews." rel="nofollow" target="_blank">йдеться у повідомленні заповідника, передає RegioNews.

Зазначається, що оішення ухвалене з міркувань безпеки – для захисту об’єктів культурної спадщини, а також здоров'я гостей і працівників.

Після потепління режим роботи повернеться до звичного.

Раніше доступ до території лаври було частково відновлено з 31 січня після попереднього закриття.

Нагадаємо, перші корпуси Києво-Печерської лаври офіційно передані в користування Православної Церкви України.

Як відомо, наприкінці січня об'єкти Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" зазнали пошкоджень унаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки на українську столицю.

