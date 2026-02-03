Через сильні морози Києво-Печерську лавру тимчасово закрили для відвідувачів
Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" тимчасово закривається для відвідувачів через погіршення погодних умов і критичне зниження температури
Про це RegioNews." rel="nofollow" target="_blank">йдеться у повідомленні заповідника, передає RegioNews.
Зазначається, що оішення ухвалене з міркувань безпеки – для захисту об’єктів культурної спадщини, а також здоров'я гостей і працівників.
Після потепління режим роботи повернеться до звичного.
Раніше доступ до території лаври було частково відновлено з 31 січня після попереднього закриття.
Нагадаємо, перші корпуси Києво-Печерської лаври офіційно передані в користування Православної Церкви України.
Як відомо, наприкінці січня об'єкти Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" зазнали пошкоджень унаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки на українську столицю.