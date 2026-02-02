Смертельный пожар на Житомирщине: погиб годовалый ребенок

Фото: Национальная полиция

Полицейские Чудновщины расследуют обстоятельства произошедшего в селе Пятка Житомирского района трагического пожара, в результате которого погиб малолетний ребенок

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Сообщение о возгорании жилого дома поступило в милицию от медиков экстренной медицинской помощи 1 февраля около 08:36.

В ходе первоочередных следственных действий установлено, что в результате пожара здание было полностью уничтожено. В помещении на момент возгорания находились двое детей в возрасте 1 и 7 лет.

Старшему мальчику удалось самостоятельно спастись. После ликвидации пожара спасатели обнаружили тело годовалого ребенка.

По предварительной информации, мать детей в момент возгорания находилась во дворе и занималась хозяйственными делами.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и причины возникновения пожара.

