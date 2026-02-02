Майже 200 будинків у Києві досі залишаються без опалення
Станом на 2 лютого майже 200 будинків у Києві залишаються без опалення, більшість із них розташовані на правому березі міста
Про це повідомила речниця КМВА Катерина Поп в ефірі телемарафону, передає RegioNews.
Водночас, за її словами, у Деснянському районі ситуація з подачею тепла покращилася: "Там теплопостачання подається майже до всіх будинків".
Речниця додала, що необхідно вийти на температурний режим, щоб у домівках мешканців цього району піднялася температура.
Як відомо, раніше голова Деснянської райадміністрації Максим Бахматов зазначив, що у випадку замерзання труб каналізації в Києві на Троєщині будуватимуть вуличні туалети з ямами.
