Майже 200 будинків у Києві досі залишаються без опалення

Станом на 2 лютого майже 200 будинків у Києві залишаються без опалення, більшість із них розташовані на правому березі міста

Про це повідомила речниця КМВА Катерина Поп в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

Водночас, за її словами, у Деснянському районі ситуація з подачею тепла покращилася: "Там теплопостачання подається майже до всіх будинків".

Речниця додала, що необхідно вийти на температурний режим, щоб у домівках мешканців цього району піднялася температура.

Як відомо, раніше голова Деснянської райадміністрації Максим Бахматов зазначив, що у випадку замерзання труб каналізації в Києві на Троєщині будуватимуть вуличні туалети з ямами.

