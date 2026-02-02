В Умани из-за аварии котельни временно отключили тепло
В понедельник, 2 февраля, около 4:00 утра из-за перепада напряжения аварийно выключилась котельная, которая обеспечивает теплоснабжение района железнодорожного вокзала и центральной части Умани Черкасской области
Об этом сообщил Уманский городской совет, передает RegioNews.
Сейчас проводится комплекс аварийно-восстановительных работ.
После завершения ремонта теплоснабжение будет возобновлено.
Городские власти и коммунальные службы просят прощения за временные неудобства.
Напомним, в Киеве еще сотни домов остаются без тепла. Специалисты продолжают ликвидировать последствия аварийной ситуации.
Как известно, ранее глава Деснянской райадминистрации Максим Бахматов отметил, что в случае замерзания труб канализации в Киеве на Троещине будут строить уличные туалеты с ямами.
