Фото: СБУ

Контрразведка СБУ задержала в Сумах еще одну агентку ФСБ, занимавшуюся корректировкой вражеских атак

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Фигуранткой оказалась 36-летняя продавщица в местном магазине. В поле зрения россиян она попала из-за своего мужа, проживающего в Курске и сотрудничающего с российской спецслужбой. Женщина получила от мужа задачу на выявление и передачу оккупантам геолокаций Сил обороны на территории области.

Чтобы получить информацию, агентка завуалированно выспрашивала ее у своего знакомого – действующего военного ВСУ. Затем она на своем авто выезжала на местность для проведения доразведки вблизи украинских объектов.

В ходе таких поездок фигурантка фотографировала оборонные локации и обозначала их расположение на гугл-картах. В дальнейшем женщина обобщала собранные сведения для агентурного "отчета" в ФСБ.

СБУ задержала российскую агентку по месту жительства. Во время обыска у нее изъяли смартфон, на котором она накапливала геолокацию потенциальных "целей" и координировала свои действия с ФСБ.

Фигурантке объявили подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Поскольку муж фигурантки – "связной" ФСБ, находящийся на территории РФ, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.

Напомним, ранее на Днепропетровщине СБУ задержала 42-летнего агента ФСБ, корректировавшего артиллерийские обстрелы и дроновые удары по Никополю – скрывавшийся от мобилизации безработный мужчина попал в поле зрения российской спецслужбы через сайт знакомств.