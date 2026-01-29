20:26  29 січня
Трамп попросив Путіна не обстрілювати Київ
19:10  29 січня
Львів готується до введення режиму надзвичайної ситуації
15:59  29 січня
В Україну йдуть 20-градусні морози
29 січня 2026, 21:55

5 тисяч доларів за непридатність: у Києві викрили ділка, який заробляв на військовозобов'язаних

29 січня 2026, 21:55
Ілюстративне фото
У Києві 43-річний чоловік розробив схему ухилення від мобілізації. Він пропонував чоловікам оформлення непридатності та зняття з обліку

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, передає RegioNews.

43-річного жителя Вінниччини викрили в столиці. Він намагався заробити на чоловіках призовного віку. За свої "послуги" він просив 5,2 тисячі доларів. Він переконував, що за ці гроші зможе видалити відомості про нього з системи обліку військовозобов’язаних, а також оформити рішення про його непридатність за станом здоров’я. Як результат, ще й внести вже оновлену інформацію про зняття з військового обліку до військового квитка та інформаційної бази.

При цьому він приховував свою особу. Оплату ділок просив від "клієнтів" двома транзакціями: на банківську картку і через знайомих. Тепер його затримали та повідомили про підозру. Ділку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.

ухилення від мобілізації
2 тисячі "зелених" за вплив на ТЦК: у Харкові викрили ділка, який вигадав заробіток на ухилянтах
29 січня 2026, 13:15
В Одесі слідчу поліції піймали на "вирішенні питання" для ухилянта
29 січня 2026, 11:45
$4500 за "відстрочку": на Хмельниччині повідомили про підозру лікарю та посередниці
28 січня 2026, 08:39
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Україна заробила на вершковому маслі мільйони доларів: який прибуток за рік
29 січня 2026, 23:55
Ринок кукурудзи в Україні: ціни злітають через обстріли
29 січня 2026, 23:35
Ексрадниця Єрмака переїхала з України до США
29 січня 2026, 23:02
Прикордонники показали, як знищують російських загарбників на Харківщині
29 січня 2026, 22:46
Росіяни завдали удару по обʼєкту промислової інфраструктури у Запоріжжі
29 січня 2026, 22:37
На Черкащині викрили чиновників ТЦК, які за хабарі видаляли дані з "Оберігу"
29 січня 2026, 22:25
Жителі Закарпаття можуть залишитися без газу
29 січня 2026, 22:07
В Україні різко зросла кількість заброньованих від мобілізації
29 січня 2026, 21:55
Зеленський анонсував енергетичне перемир’я між Україною та РФ
29 січня 2026, 21:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Остап Дроздов
Валерій Чалий
Олег Саакян
