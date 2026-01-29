5 тисяч доларів за непридатність: у Києві викрили ділка, який заробляв на військовозобов'язаних

Ілюстративне фото

У Києві 43-річний чоловік розробив схему ухилення від мобілізації. Він пропонував чоловікам оформлення непридатності та зняття з обліку

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, передає RegioNews.

43-річного жителя Вінниччини викрили в столиці. Він намагався заробити на чоловіках призовного віку. За свої "послуги" він просив 5,2 тисячі доларів. Він переконував, що за ці гроші зможе видалити відомості про нього з системи обліку військовозобов’язаних, а також оформити рішення про його непридатність за станом здоров’я. Як результат, ще й внести вже оновлену інформацію про зняття з військового обліку до військового квитка та інформаційної бази.

При цьому він приховував свою особу. Оплату ділок просив від "клієнтів" двома транзакціями: на банківську картку і через знайомих. Тепер його затримали та повідомили про підозру. Ділку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.