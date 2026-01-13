Иллюстративное фото: pixabay

Правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

В разоблаченных эпизодах общая сумма средств, которую должны были оплатить военнообязанные, превышает 5,8 миллиона гривен. Объявили подозрение 11 фигурантам.

В частности, в начале 2026 года зафиксированы следующие случаи:

На Прикарпатье разоблачили 75-летнего пенсионера, который повторно организовал незаконную переправку мужчин за границу, не дождавшись приговора по предыдущему делу. Подозрение за аналогичное преступление ему сообщили еще в октябре 2024 года. Уже в декабре 2025 года вместе с сообщниками он подыскал двоих мужчин и за 12,5 тыс. евро с человека обещал инструктаж, перевозку и сопровождение горной местностью из Черновицкой области в Молдову вне пунктов пропуска. Пенсионера задержали при попытке переправки двух мужчин. Он находится под стражей с возможностью внесения залога.

Также новые подозрения получили пятеро жителей Прикарпатья, обвиняемых в организации незаконной переправки мужчин через границу в составе организованной группы. По данным следствия, организатор вместе с четырьмя сообщниками, среди которых два инспектора нацпарка "Верховинский", за 8 тыс. евро с человека проводили мужчин по горной местности. Дополнительно по этому делу еще трем лицам объявили подозрение за участие в отдельном эпизоде переправки. В общей сложности задокументированы четыре факта, всем фигурантам избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Житель Сум получил подозрение в организации схемы уклонения от мобилизации. Он обещал содействовать оформлению фиктивных документов об освобождении от военной службы, снятии с военного учета и незаконном выезде за границу. Стоимость услуг составила 11 тыс. долларов с человека. При попытке перевозки пятерых военнообязанных организатора задержали. Общая сумма изъятых средств – 55 тыс. долларов.

На Буковине разоблачили иностранца, пытавшегося незаконно переправить за границу семерых мужчин, скрыв их в грузовике с пивом. По данным следствия, стоимость незаконного выезда колебалась от 6 до 13 тыс. евро с человека. При задержании в пункте пропуска "Мамалыга" у фигуранта изъято 34 тыс. евро.

Делков задержали. В зависимости от роли и совершенного, им инкриминируют незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, совершенное в составе организованных групп (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Как сообщалось, в конце 2025 года на Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно выехать за границу. Им грозит до 10 лет лишения свободы.