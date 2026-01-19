Кличко предупредил глав районов: если не уберут снег – обратится к президенту

Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко дал главам районных государственных администраций столицы срок до вечера понедельника для уборки снега и льда

Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале после совещания с руководителями РГА, передает RegioNews.

"На совещании с главами райгосадминистраций столицы еще раз акцентировал на поручении по уборке от снега и льда дворов, тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных зон, балансовых территорий заведений и предприятий. Дало время до сегодняшнего вечера исправить ситуацию", – написал Кличко.

Мэр также предупредил, что в противном случае будет обращаться к президенту Украины, который назначает глав районов, для принятия кадровых мер.

"Иначе буду обращаться к президенту, который назначает глав районов (без согласования с мэром), принять кадровые меры. Поскольку мэр города, по "прекрасному" закону, не может даже выговор вынести главе района…", – добавил Кличко.

Как известно, Киев засыпало снегом в конце декабря 2025 года, в том числе 26 декабря, началась настоящая зима с метелью.

Напомним, в столице в пункты несгибаемости уже обратилось почти 32 тысячи человек. Здесь можно согреться, выпить чаю или просто отдохнуть.

