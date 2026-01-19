Школы Киевщины возобновляют обучение с 19 января
В Киевской области учебный процесс в школах возобновится с 19 января, однако общины могут самостоятельно принимать решения о начале учебного семестра
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.
"На пятничном внеочередном заседании Совета обороны Киевщины после обсуждения с общинами мы приняли решение о возобновлении учебного процесса в заведениях общего среднего образования с 19 января", – сказал он.
Калашник отметил, что решения принимаются с учетом санитарных норм и ситуации безопасности.
"На даный момент в подготовленных общинах есть учебные заведения с укрытиями, альтернативными источниками питания, проведенной термосанацией зданий, подключением индивидуальных котельных и организованным горячим питанием", – добавил он.
Совет обороны также принял решение сократить продолжительность уроков до 30 минут и завершать обучение во вторую смену не позднее 16:00. Отдельное внимание было уделено состоянию дорог, которые должны быть максимально расчищены и безопасны, с привлечением дополнительных организаций.
"В течение выходных дней мы инспектировали школы, проверяли их готовность к возобновлению образовательного процесса. Поэтому Совет обороны рекомендует общинам самостоятельно принять решение о начале учебного семестра и обнародовать эту информацию на официальных ресурсах", – добавил Калашник.
Напомним, 16 января первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмигаль заявил, что в Киеве зимние каникулы продлены до 1 февраля 2026 года. Для других регионов возможен переход на дистанционное обучение или продление каникул до той же даты.