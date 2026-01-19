Кличко попередив голів районів: якщо не приберуть сніг – звернеться до президента

Фото: КМДА

Мер Києва Віталій Кличко дав головам районних державних адміністрацій столиці термін до вечора понеділка для прибирання снігу та льоду

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі після наради з керівниками РДА, передає RegioNews.

"На нараді з головами райдержадміністрацій столиці ще раз акцентував на дорученні щодо прибирання від снігу й льоду дворів, тротуарів, зупинок громадського транспорту, пішохідних зон, балансових територій закладів і підприємств. Дав час до сьогоднішнього вечора виправити ситуацію", – написав Кличко.

Мер також попередив, що в іншому випадку звертатиметься до президента України, який призначає голів районів, для вжиття кадрових заходів.

"Інакше буду звертатися до президента, який призначає глав районів (без погодження з мером), вжити кадрових заходів. Оскільки мер міста, за "прекрасним" законом, не може навіть догану винести голові району…", – додав Кличко.

Як відомо, Київ засипало снігом наприкінці грудня 2025 року, зокрема 26 грудня, розпочалася справжня зима із заметілями.

Нагадаємо, у столиці в пункти незламності вже звернулись майже 32 тисячі людей. Тут можна зігрітися, випити чаю чи просто перепочити.

