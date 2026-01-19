В Киеве в пункты несокрушимости обратились почти 32 тысячи человек
В пункты несокрушимости с начала их работы в столице уже обратились почти 32 тысячи человек
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
"Спасатели в Киеве ежедневно помогают горожанам – работают пункты несокрушимости, где можно согреться, выпить чаю или просто отдохнуть. С начала работы мобильных пунктов сюда уже обратились почти 32 тысячи человек", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в пунктах также дежурят психологи ГСЧС.
Напомним, в Украине продолжается аудит всех Пунктов несокрушимости, и граждан призывают присылать отзывы и комментарии через приложение "Дия".
Обстрел Запорожья: в области загорелся жилой дом
19 января 2026, 11:15Россияне четырьмя ракетами атаковали объект критической инфраструктуры в Харькове: есть значительные повреждения
19 января 2026, 11:05На Прикарпатье на железнодорожном переезде поезд протаранил легковушку: трое пострадавших
19 января 2026, 10:57Пыталась прыгнуть с моста: на Закарпатье полиция спасла женщину
19 января 2026, 10:52Россия наращивает резервы под Покровском и готовит прорыв – Сирский
19 января 2026, 10:39РФ существенно повредила энергообъект ДТЭК в Одессе: более 30 тысяч семей остались без света
19 января 2026, 10:29За первые недели года над Сумщиной уничтожено более 150 вражеских БпЛА
19 января 2026, 10:23Армия РФ ударила по Харькову: в городе раздаются взрывы
19 января 2026, 10:15Хаос как метод внешней политики: итоги первого года Трампа
19 января 2026, 10:07Россияне нанесли удар по Запорожью: возможны проблемы со светом и водой
19 января 2026, 09:54
