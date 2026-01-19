Фото: ГСЧС

В пункты несокрушимости с начала их работы в столице уже обратились почти 32 тысячи человек

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

"Спасатели в Киеве ежедневно помогают горожанам – работают пункты несокрушимости, где можно согреться, выпить чаю или просто отдохнуть. С начала работы мобильных пунктов сюда уже обратились почти 32 тысячи человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в пунктах также дежурят психологи ГСЧС.

Напомним, в Украине продолжается аудит всех Пунктов несокрушимости, и граждан призывают присылать отзывы и комментарии через приложение "Дия".

