18:59  14 января
Как будут выключать свет 15 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях
16:15  14 января
Морозы не слабеют: где в Украине завтра будет -20 градусов
13:59  14 января
Под Львовом обстреляли автомобиль ТЦК
14 января 2026, 20:24

В Киеве работники мошеннического колл-центра напали на журналистов

14 января 2026, 20:24
фото: suspilne.media
В столице совершено нападение на журналистов издания "Стоп Кор". Сотрудники мошеннического колл-центра «задули» представителей медиа газом и отобрали камеру

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Стоп Кор".

Как отмечается, 14 января в Киеве по адресу ул. Гнездивского, 1, по предварительной информации, был обнаружен крупный мошеннический call-центр, в котором работали более 300 граждан Турции. "Охранники" структуры напали на съемочную группу "Стоп Кор".

После этого журналисты вызвали полицию. Правоохранители взяли объяснения, заявления и объявили план-перехват.

"Нападающих разыскивают, устанавливают их личности. Надеемся, на оперативное задержание", – пишет издание.

Напомним, осенью 2025 года в Киеве разоблачили офис, организовавший международную мошенническую финансовую биржу. Злоумышленники присваивали средства гражданам ЕС поощряя их инвестировать в крипту и акции.

