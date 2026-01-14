Как будут выключать свет 15 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях

иллюстративное фото: из открытых источников

В четверг, 15 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В компании напоминают, что причиной введения мер ограничения являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – отметили в Укрэнерго.

Как сообщалось, под Киевом люди сидят без света более 20 часов. О чрезвычайной ситуации сообщили жители одного из жилищных комплексов в Петропавловской Борщаговке.