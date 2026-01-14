18:59  14 січня
14 січня
14 січня
14 січня 2026, 20:24

У Києві працівники шахрайського кол-центру напали на журналістів

14 січня 2026, 20:24
фото: suspilne.media
У столиці скоєно напад на журналістів видання «Стоп Кор». Працівники шахрайського кол-центру «задули» представників медіа газом і відібрали камеру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Стоп Кор".

Як зазначається, 14 січня у Києві, за адресою вул. Гніздівського, 1, за попередньою інформацією, було виявлено великий шахрайський call-центр, у якому працювали понад 300 громадян Туреччини. "Охоронці" структури напали на знімальну групу "Стоп Кор".

Після цього журналісти викликали поліцію. Правоохоронці взяли пояснення, заяви та оголосили план-перехоплення.

"Нападників розшукують, встановлюють їхні особи. Сподіваємось, на оперативне затримання", – пише видання.

Нагадаємо, восени 2025 року в Києві викрили офіс, який організував міжнародну шахрайську фінансову біржу. Зловмисники привласнювали кошти громадян ЄС заохочуючи їх інвестувати у крипту та акції.

