16:15  14 января
Морозы не слабеют: где в Украине завтра будет -20 градусов
14:36  14 января
Под Киевом люди сидят без света более 20 часов
13:59  14 января
Под Львовом обстреляли автомобиль ТЦК
14 января 2026, 16:15

Морозы не слабеют: где в Украине завтра будет -20 градусов

14 января 2026, 16:15
иллюстративное фото: из открытых источников
В ближайшее время в Украине сохранится морозная погода

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

По ее словам, в ночь на 15 января ожидается -12...-18 градусов, на севере до -20 градусов, а в течение дня температура воздуха в большинстве областей будет составлять -4...-9 градусов, на севере -9...-14 градусов.

В западных областях столбики термометров покажут -3…-8 градусов, а вот на Львовщине, Ивано-Франковской и Закарпатье будет 0…-2 градуса.

Местами выпадет снег, только в северных областях и в центре без существенных осадков.

В Киеве 15 января осадки маловероятны. Ночью -16...-18 градусов, завтра днем -10...-12 градусов.

Раньше мы сообщали о том, какой будет погода в январе. Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

06 января 2026
07 августа 2025
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
