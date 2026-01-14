Морозы не слабеют: где в Украине завтра будет -20 градусов

иллюстративное фото: из открытых источников

В ближайшее время в Украине сохранится морозная погода

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

По ее словам, в ночь на 15 января ожидается -12...-18 градусов, на севере до -20 градусов, а в течение дня температура воздуха в большинстве областей будет составлять -4...-9 градусов, на севере -9...-14 градусов.

В западных областях столбики термометров покажут -3…-8 градусов, а вот на Львовщине, Ивано-Франковской и Закарпатье будет 0…-2 градуса.

Местами выпадет снег, только в северных областях и в центре без существенных осадков.

В Киеве 15 января осадки маловероятны. Ночью -16...-18 градусов, завтра днем -10...-12 градусов.

