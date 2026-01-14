Морозы не слабеют: где в Украине завтра будет -20 градусов
В ближайшее время в Украине сохранится морозная погода
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.
По ее словам, в ночь на 15 января ожидается -12...-18 градусов, на севере до -20 градусов, а в течение дня температура воздуха в большинстве областей будет составлять -4...-9 градусов, на севере -9...-14 градусов.
В западных областях столбики термометров покажут -3…-8 градусов, а вот на Львовщине, Ивано-Франковской и Закарпатье будет 0…-2 градуса.
Местами выпадет снег, только в северных областях и в центре без существенных осадков.
В Киеве 15 января осадки маловероятны. Ночью -16...-18 градусов, завтра днем -10...-12 градусов.
