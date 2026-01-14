Приревновал женщину: на Днепропетровщине мужчина поджег авто "соперника"

Фото: Нацполиция

В Днепропетровской области задержали мужчину. который поджег чужое авто. Оказалось, что причиной была ревность

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в селе Новопокровка. 55-летний мужчина поджег чужой автомобиль Mazda. В салоне автомобиля он поджег тряпку, а затем облил транспортное средство легковоспламеняющимся веществом. После этого он скрылся

Правоохранители нашли мужчину и сообщили ему о подозрении. По словам полицейских, причиной его действий стала ревность. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

