18:59  14 января
Как будут выключать свет 15 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях
16:15  14 января
Морозы не слабеют: где в Украине завтра будет -20 градусов
13:59  14 января
Под Львовом обстреляли автомобиль ТЦК
14 января 2026, 21:55

Приревновал женщину: на Днепропетровщине мужчина поджег авто "соперника"

14 января 2026, 21:55
Фото: Нацполиция
В Днепропетровской области задержали мужчину. который поджег чужое авто. Оказалось, что причиной была ревность

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в селе Новопокровка. 55-летний мужчина поджег чужой автомобиль Mazda. В салоне автомобиля он поджег тряпку, а затем облил транспортное средство легковоспламеняющимся веществом. После этого он скрылся

Правоохранители нашли мужчину и сообщили ему о подозрении. По словам полицейских, причиной его действий стала ревность. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Запорожье разоблачили мужчину, который сотрудничал с российскими спецслужбами и получал вознаграждение за ущерб украинской инфраструктуре. Он осуществлял поджоги автомобилей, передавал данные о дислокации подразделений ВСУ и зарабатывал на этом по 500-700 долларов за задание.

поджигатели Днепропетровская область
