Украинский фильм впервые покажут на Берлинском международном кинофестивале
На Берлинском международном кинофестивале покажут отреставрированную версию фильма Григория Гричера «Хрустальный дворец» (1934)
Как передает RegioNews, об этом сообщил продюсер проекта Иван Козленко.
Лента была включена в официальную программу Berlinale Classics. Впервые в истории фестиваля в этой программе представлена украинская картина.
"Хрустальный дворец" – это черно-белая историческая драма 1934 года, снятая Григорием Гричером-Чериковером по сценарию Лео Мура. Фильм вышел в прокат в РСФСР 25 сентября 1934 года. По сюжету молодой архитектор отказывается от карьеры в буржуазной среде, переходит на сторону рабочего класса и приобщается к борьбе с социальной несправедливостью.
