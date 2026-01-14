Украинский фильм впервые покажут на Берлинском международном кинофестивале

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщил продюсер проекта Иван Козленко.

Лента была включена в официальную программу Berlinale Classics. Впервые в истории фестиваля в этой программе представлена украинская картина.

"Хрустальный дворец" – это черно-белая историческая драма 1934 года, снятая Григорием Гричером-Чериковером по сценарию Лео Мура. Фильм вышел в прокат в РСФСР 25 сентября 1934 года. По сюжету молодой архитектор отказывается от карьеры в буржуазной среде, переходит на сторону рабочего класса и приобщается к борьбе с социальной несправедливостью.

Напомним, американский телеканал HBO выплатит украинцы полмиллиона гривен за использование ее имени в сериале "Чернобыль". Соответствующее решение принял Кассационный гражданский суд.