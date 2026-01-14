Пожар в многоэтажке: в Запорожье спасали отца с тремя детьми

Фото: ГСЧС

В Запорожье произошел пожар в многоэтажном жилом доме. По факту пожара проводятся расследования

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Как рассказали спасатели, загорелась электрощитовая в общем тамбуре на первом этаже. Дым был сильным. Поэтому спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе и оперативно обуздали возгорание.

Сотрудники ГСЧС спасли 40-летнего мужчину и его детей (мальчика 11 лет, а также девушек 5 и 12 лет). Их вывели на свежий воздух. Чтобы дети не озябли, их временно посадили в пожарный автомобиль. К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась.

"Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электросети. По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование", - сообщили в ГСЧС.

