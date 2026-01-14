Под Львовом обстреляли автомобиль ТЦК

иллюстративное фото: из открытых источников

Во Львовской области открыли огонь по транспортному средству ТЦК. Событие произошло в поселке Рудно

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Львовской области.

Как отмечается, в результате стрельбы никто не пострадал. Микроавтобус военнослужащих РТЦК, осуществлявших мероприятия по оповещению, получил технические повреждения.

"Событие произошло сегодня, 14 января, около 10:00 на перекрестке улиц Леси Украинки – Небесной Сотни в поселке Рудно. Водитель авто Volkswagen Passat произвел несколько выстрелов по автомобилю Volkswagen Transporter, после чего с места уехал", – сообщили в полиции.

По этому факту правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство).

В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение злоумышленника.

