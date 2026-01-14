18:59  14 января
Как будут выключать свет 15 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях
16:15  14 января
Морозы не слабеют: где в Украине завтра будет -20 градусов
13:59  14 января
Под Львовом обстреляли автомобиль ТЦК
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
14 января 2026, 22:16

Вечером одно решение по Малюку, к утру второе. Парламент работает по звонку

14 января 2026, 22:16
Читайте також українською мовою
Демократия, кто бы как ее ни хулил, в конечном итоге предполагает разумную, с высоким уровнем айкю власть, потому что – конкуренция, а каждая конкуренция так или иначе отсеивает явный деинтеллектуализированный шлак.
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В диктатуре этого не нужно. Отсутствие конкуренции понижает когнитивную планку правителя. Пса, когда он бесконтролен, некому тренировать. Когда царю никто не дышит в затылок – он не нуждается в совершенствовании. Когда над автократом не висят очередные выборы и вероятность потерять должность – у него нет стимула улучшаться. Когда правление единолично – тяжело не отупеть, избавлять, заплесневеть, загрубеть, деградировать до влюбленности.

Демократия, в которой есть конкуренция между игроками, жесткий контроль общественности и четко прописанный принцип поочередной сменности власти, непременно заставляет политиков напрягать свои извилины, постоянно реагировать на общественные запросы, улавливать запах перемен и удовлетворять народное притязание.

А бесконкурентная среда – вырождается, дегенерирует, консервируется, приходит в упадок, сгнива. Где нет принципа состязательности – там нарастает обман до утраты способности рассуждать.

Политика без конкурентного начала – уже не политика, а застойный режим, фурункул на теле общества...

Украина РФ война политика ВР
