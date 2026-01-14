13:59  14 января
Под Львовом обстреляли автомобиль ТЦК
09:35  14 января
В центре Одессы автомобиль сбил двух женщин на пешеходном переходе
08:38  14 января
В Киеве женщина ранила сожителя четырьмя ударами ножа
UA | RU
UA | RU
14 января 2026, 14:01

Задушил из-за ревности: в Киеве мужчина убил жену через полгода после свадьбы

14 января 2026, 14:01
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Полиция задержала киевлянина за убийство жены. Трагедия произошла в одной из квартир Шевченковского района после очередного конфликта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители выяснили, что пара поженилась около полугода назад, после чего 45-летняя женщина переехала в столицу из Одессы. На протяжении всей совместной жизни между ними постоянно возникали ссоры из-за ревности и бытовых проблем. Во время последнего конфликта мужчина повалил жену на кровать и задушил руками.

Задушил из-за ревности: в Киеве мужчина убил жену через полгода после свадьбы

На месте происшествия работали следователи и судмедэксперт, подтвердившие насильственную смерть женщины. Злоумышленника задержали.

В Киеве мужчина убил жену через полгода после свадьбы

Следователи сообщили 54-летнему мужчине о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Дарницком районе Киева задержали 28-летнюю женщину, которая во время ссоры нанесла своему 30-летнему сожителю четыре ножевых ранения. Злоумышленнице грозит до восьми лет заключения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев происшествия убийство задержание ревность полиция
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Агентку РФ, которая годами вела антиукраинскую деятельность, назначили на важный пост в Верховную Раду
14 января 2026, 14:53
Под Киевом люди сидят без света более 20 часов
14 января 2026, 14:36
Умер депутат от "Слуги народа": что известно
14 января 2026, 14:30
Украина получила нового вице-премьера и министра энергетики
14 января 2026, 14:25
Под Львовом обстреляли автомобиль ТЦК
14 января 2026, 13:59
На Буковине разоблачили хищение средств на ремонте дорог: "заработали" более полумиллиона
14 января 2026, 13:55
Без прогнозов на улучшение: в КГГА рассказали о критической ситуации со светом в Киеве
14 января 2026, 13:48
В Украине снова продлили военное положение и мобилизацию
14 января 2026, 13:36
"Прослушку" Тимошенко осуществлял депутат "Слуги народа", – источники
14 января 2026, 13:27
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Виталий Портников
Все блоги »