В Киеве мужчина убил жену через полгода после свадьбы

Фото: полиция

Полиция задержала киевлянина за убийство жены. Трагедия произошла в одной из квартир Шевченковского района после очередного конфликта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители выяснили, что пара поженилась около полугода назад, после чего 45-летняя женщина переехала в столицу из Одессы. На протяжении всей совместной жизни между ними постоянно возникали ссоры из-за ревности и бытовых проблем. Во время последнего конфликта мужчина повалил жену на кровать и задушил руками.

На месте происшествия работали следователи и судмедэксперт, подтвердившие насильственную смерть женщины. Злоумышленника задержали.

Следователи сообщили 54-летнему мужчине о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

