В Украине пересмотрят правила комендантского часа

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Поручил правительству подготовить пересмотр правил по комендантскому часу на время такой чрезвычайно холодной погоды. У людей должно быть максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки, а у бизнеса – возможностей планировать работу с учетом ситуации в энергосистеме", – заявил президент.

Он также подчеркнул, что в стране должно увеличиться количество Пунктов несокрушимости.

Напомним, Зеленский провел совещание по чрезвычайным обстоятельствам в энергетике Украины, особое внимание было уделено ситуации в Киеве. По его словам, в связи со сложной ситуацией в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации.