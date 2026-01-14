В Украине пересмотрят правила комендантского часа
В Украине изменят правила комендантского часа из-за сильного похолодания
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Поручил правительству подготовить пересмотр правил по комендантскому часу на время такой чрезвычайно холодной погоды. У людей должно быть максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки, а у бизнеса – возможностей планировать работу с учетом ситуации в энергосистеме", – заявил президент.
Он также подчеркнул, что в стране должно увеличиться количество Пунктов несокрушимости.
Напомним, Зеленский провел совещание по чрезвычайным обстоятельствам в энергетике Украины, особое внимание было уделено ситуации в Киеве. По его словам, в связи со сложной ситуацией в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации.