11:55  13 января
В Днепре мужчина взял в заложники свою мать и угрожал взорвать боеприпас
09:18  13 января
Нападение с ножом в столичной школе: подростку сообщили о подозрении
08:13  13 января
Более чем на сутки заперла четырех детей в квартире: в Тернополе разыскивают мать
UA | RU
UA | RU
13 января 2026, 15:13

Киевским коммунальщикам и работникам экстренных служб выплатят дополнительное денежное вознаграждение

13 января 2026, 15:13
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Специалистам, задействованным в ликвидации чрезвычайной ситуации в украинской столице, выплатят дополнительное денежное вознаграждение

Как передает RegioNews, об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

Также он поручил Департаменту социальной и ветеранской политики КГГА и районным госадминистрациям города обеспечивать один раз в сутки горячим питанием одиноких людей постарше и людей с инвалидностью.

"Дал поручение столичным предприятиям, задействованным в ликвидации чрезвычайной ситуации, выплатить дополнительное денежное вознаграждение их специалистам, работающим днем и ночью, чтобы вернуть киевлянам необходимые услуги. В частности, "Киевтеплоэнерго", "Киевводоканала", управляющим компаниям, "Киевавтодору", – написал Кличко.

Напомним, в связи с ситуацией, которая сложилась в энергосистеме из-за вражеских обстрелов, временно приостановлено движение наземного электротранспорта на правом берегу Киева.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Кличко Виталий Владимирович Киев коммунальщики вознаграждение
Смерть матери и младенца: в Киеве врачу роддома сообщили о подозрении
13 января 2026, 15:01
Блэкауты в Киеве и области: часть супермаркетов приостановила работу
13 января 2026, 12:25
Из-за обстрелов без света остаются Киев и ряд областей – Минэнерго
13 января 2026, 11:11
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Синоптик рассказала, долго ли еще продержатся суровые морозы
13 января 2026, 16:19
На Днепропетровщине машина охраны "влетела" в пожарный автомобиль
13 января 2026, 15:45
Смерть матери и младенца: в Киеве врачу роддома сообщили о подозрении
13 января 2026, 15:01
В Кировоградской области задержали мужчину за изнасилование 14-летней девочки
13 января 2026, 14:48
На Буковине таможенник брал по 100 долларов за каждый незаконно ввезенный iPhone
13 января 2026, 14:39
Рада уволила главу СБУ Василия Малюка
13 января 2026, 14:26
Заплатил $13 тысяч криптой за инвалидность: на границе с Молдовой задержали киевлянина
13 января 2026, 14:23
Народные депутаты поддержали отставку Федорова с должности Министра цифровой трансформации
13 января 2026, 14:12
На Прикарпатье топ-чиновник Госрыбагентства продавал "абонементы" браконьерам
13 января 2026, 14:02
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Виталий Портников
Все блоги »