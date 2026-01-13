Киевским коммунальщикам и работникам экстренных служб выплатят дополнительное денежное вознаграждение

иллюстративное фото: из открытых источников

Специалистам, задействованным в ликвидации чрезвычайной ситуации в украинской столице, выплатят дополнительное денежное вознаграждение

Как передает RegioNews, об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

Также он поручил Департаменту социальной и ветеранской политики КГГА и районным госадминистрациям города обеспечивать один раз в сутки горячим питанием одиноких людей постарше и людей с инвалидностью.

"Дал поручение столичным предприятиям, задействованным в ликвидации чрезвычайной ситуации, выплатить дополнительное денежное вознаграждение их специалистам, работающим днем и ночью, чтобы вернуть киевлянам необходимые услуги. В частности, "Киевтеплоэнерго", "Киевводоканала", управляющим компаниям, "Киевавтодору", – написал Кличко.

Напомним, в связи с ситуацией, которая сложилась в энергосистеме из-за вражеских обстрелов, временно приостановлено движение наземного электротранспорта на правом берегу Киева.