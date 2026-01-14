18:59  14 января
14 января 2026, 20:20

В Киеве семья погибла из-за генератора

14 января 2026, 20:20
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Трагедия произошла в Деснянском районе столицы. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

На днях в полицию обратились с уведомлением о том, что 30-летняя местная жительница исчезла. Когда проверяли дом ее родителей, нашли тела всех троих без признаков жизни.

Выяснилось, что в квартире работал генератор. Питание к нему поступало от газового баллона. Семья включила генератор, а потом все уснули. При этом дверь к балкону была открыта и вела в комнату. Результаты судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что причиной смерти женщины, ее 61-летней матери и 63-летнего отца стало отравление угарным газом.

"Правоохранители отмечают: угарный газ нет запаха и цвета, но чрезвычайно опасен - отравление может произойти в считанные минуты. Генераторы и топливо должны использоваться только на открытом воздухе", - призывают в полиции.

Напомним, ранее на Киевщине горел жилой дом. Известно, что пострадала 22-летняя девушка. Также получили ожоги дети: мальчики 1, 4 и 9 лет. Вероятно, причиной пожара стал взрыв газового баллона.

