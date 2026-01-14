18:59  14 января
Как будут выключать свет 15 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях
16:15  14 января
Морозы не слабеют: где в Украине завтра будет -20 градусов
13:59  14 января
Под Львовом обстреляли автомобиль ТЦК
UA | RU
UA | RU
14 января 2026, 22:03

В Сумской области российский дрон атаковал автомобиль эвакуационной группы

14 января 2026, 22:03
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Шосткинском районе Сумской области вражеский дрон попал в служебный автомобиль подразделения «Белый ангел», когда правоохранители вывозили местных жителей с приграничных территорий

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

Отмечается, что событие произошло в нескольких километрах от приграничья. В момент атаки в салоне машины находились полицейские и местные жители.

В результате атаки двое правоохранителей получили незначительные травмы. Несмотря на атаку, эвакуацию успешно завершили.

"Этот транспорт хорошо известен жителям приграничного региона. Враг также четко видит и понимает, что это гражданский автомобиль, который используется для вывоза людей с опасных территорий", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, недавно в Сумской области пограничники уничтожили российский разведывательный беспилотник стоимостью 300 тысяч долларов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
эвакуация авто атака Сумская область война
РФ ночью атаковала Украину тремя "Искандерами" и 113 беспилотниками: есть попадание на 13 локациях
14 января 2026, 08:22
Почти 1000 оккупантов и 74 артсистемы: Генштаб обновил данные о потерях врага
14 января 2026, 07:32
В Сумской области разминировали российский квадрокоптер с обломочным боеприпасом
13 января 2026, 13:33
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Вечером одно решение по Малюку, к утру второе. Парламент работает по звонку
14 января 2026, 22:16
В Одесской области 11-летний мальчик сбросил собаку со склона
14 января 2026, 22:15
Приревновал женщину: на Днепропетровщине мужчина поджег авто "соперника"
14 января 2026, 21:55
Украина резко нарастила экспорт молочных продуктов
14 января 2026, 21:35
Украинский фильм впервые покажут на Берлинском международном кинофестивале
14 января 2026, 21:24
Холодно на улице: 4 правила, как уберечься от обморожения и переохлаждения
14 января 2026, 20:40
В Киеве работники мошеннического колл-центра напали на журналистов
14 января 2026, 20:24
В Киеве семья погибла из-за генератора
14 января 2026, 20:20
В Украине пересмотрят правила комендантского часа
14 января 2026, 20:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Виталий Портников
Все блоги »