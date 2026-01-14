В Сумской области российский дрон атаковал автомобиль эвакуационной группы

иллюстративное фото: из открытых источников

В Шосткинском районе Сумской области вражеский дрон попал в служебный автомобиль подразделения «Белый ангел», когда правоохранители вывозили местных жителей с приграничных территорий

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

Отмечается, что событие произошло в нескольких километрах от приграничья. В момент атаки в салоне машины находились полицейские и местные жители.

В результате атаки двое правоохранителей получили незначительные травмы. Несмотря на атаку, эвакуацию успешно завершили.

"Этот транспорт хорошо известен жителям приграничного региона. Враг также четко видит и понимает, что это гражданский автомобиль, который используется для вывоза людей с опасных территорий", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, недавно в Сумской области пограничники уничтожили российский разведывательный беспилотник стоимостью 300 тысяч долларов.