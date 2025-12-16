Скриншот с видео

Об этом сообщает "За кадром", передает RegioNews.

Во время рождественского благотворительного мероприятия Carolling for Causes на вокзале Сент-Панкрас в Лондоне украинский музыкант Святослав Вакарчук исполнил колядку "Новая радость стала".

По словам организаторов, концерт собрал большое количество слушателей, что стало рекордом для подобных мероприятий в этой локации. К событию также присоединились украинские музыканты и хор "Лихтар". Выступления проходили в открытом формате, доступном для пассажиров вокзала и гостей города.

Основной целью мероприятия был сбор средств на восстановление и поддержку реанимационного отделения детской больницы "Охматдет" в Харькове. Благотворительные концерты с участием украинских артистов в странах Европы все чаще сочетают культурную составляющую с практической помощью медицинским учреждениям.

Ранее сообщалось, в Виннице стартовал благотворительный полумарафон Vinnytsia Run – 2025, во время которого участники вышли на дистанцию, чтобы собрать средства на дроны для ВСУ. Организаторы анонсировали нестандартные форматы сбора и пообещали объявить промежуточные результаты прямо во время забега.