20:44  16 декабря
17 декабря в Украине будет облачно и до +10 градусов
14:55  16 декабря
Стало известно, когда возобновит работу Херсонская ТЭЦ
14:35  16 декабря
Зеленский объяснил, зачем он ездил в Купянск
UA | RU
UA | RU
16 декабря 2025, 20:03

Святослав Вакарчук спел колядку в Лондоне на благотворительном концерте

16 декабря 2025, 20:03
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Выступление состоялось в публичном пространстве и стало частью программы, посвященной поддержке гуманитарных инициатив

Об этом сообщает "За кадром", передает RegioNews.

Во время рождественского благотворительного мероприятия Carolling for Causes на вокзале Сент-Панкрас в Лондоне украинский музыкант Святослав Вакарчук исполнил колядку "Новая радость стала".

По словам организаторов, концерт собрал большое количество слушателей, что стало рекордом для подобных мероприятий в этой локации. К событию также присоединились украинские музыканты и хор "Лихтар". Выступления проходили в открытом формате, доступном для пассажиров вокзала и гостей города.

Основной целью мероприятия был сбор средств на восстановление и поддержку реанимационного отделения детской больницы "Охматдет" в Харькове. Благотворительные концерты с участием украинских артистов в странах Европы все чаще сочетают культурную составляющую с практической помощью медицинским учреждениям.

Ранее сообщалось, в Виннице стартовал благотворительный полумарафон Vinnytsia Run – 2025, во время которого участники вышли на дистанцию, чтобы собрать средства на дроны для ВСУ. Организаторы анонсировали нестандартные форматы сбора и пообещали объявить промежуточные результаты прямо во время забега.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Святослав Вакарчук Лондон Благотворительность концерт Охматдет гуманитарная помощь
В сети показали, как эксминистр иностранных дел Кулеба вместе с женой развлекается на концерте
08 декабря 2025, 16:52
Зеленский летит в Великобританию
06 декабря 2025, 14:15
В Черкасской и Ивано-Франковской области разоблачили мошеннический бизнес на "гуманитарных авто"
03 декабря 2025, 20:00
Все новости »
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
Стало известно, где может состояться новый раунд переговоров о мире
16 декабря 2025, 21:02
Мужчину нашли окровавленным на скамейке: в Днепре судили нападающего, устроившего резню
16 декабря 2025, 20:55
17 декабря в Украине будет облачно и до +10 градусов
16 декабря 2025, 20:44
Германия передаст Украине партию американских ракет класса "воздух-воздух"
16 декабря 2025, 20:36
Хищение на теплоснабжении: на Прикарпатье разоблачили схему более чем на 70 миллионов
16 декабря 2025, 20:35
Россия отклонила предложение ЕС о рождественском перемирии
16 декабря 2025, 20:32
Четыре автомобиля попали в ДТП в Ровенской области: пострадали мужчина, жена и ребенок
16 декабря 2025, 20:24
Готовы ли США реально вступить в конфликт с Россией в случае новой агрессии?
16 декабря 2025, 20:12
Украинские пограничники уничтожили спецтехнику врага на Юге
16 декабря 2025, 19:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Все блоги »