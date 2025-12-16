Фото: иллюстративное

Об этом сообщает "Андрющенко Time", передает RegioNews.

В настоящее время станция получает электроснабжение только по одной линии внешнего питания. Линия "Феросплавная-1" прекратила работу, поэтому единственной действующей остается ВЛ "Днепровская".

Российская сторона заявляет о "огневом воздействии" на объект, однако независимого подтверждения этих сообщений нет. Фактически станция находится в условиях повышенной энергетической уязвимости, что делает ее работу потенциально опасной.

Эксперты отмечают, что такие условия создают риски для безопасной эксплуатации ЗАЭС. Во время плановых проверок международные инспекторы МАГАТЭ должны зафиксировать, что объект находится под полным контролем российских военных в ситуации, которая может представлять угрозу ядерной безопасности.

Напомним, что недавно Запорожская АЭС пережила уже 11-й блэкаут во время российской оккупации. Во время испытаний аварийного дизель-генератора на станции произошла кратковременная вспышка в его дымовой трубе, что вызвало беспокойство по поводу безопасности объекта.