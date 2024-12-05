В Украине разоблачили сеть колл-центров, которые обманули людей на 100 млн гривен

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Бюро экономической безопасности Украины разоблачило сеть кол-центров в Чернигове и Киеве, из-за которых обманули украинцев более чем на 100 миллионов гривен

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.

По данным ведомства, колл-центры работали в четырех офисах Киева и Чернигова. В их состав вошли более 15 участников. Также, сообщают правоохранители, организаторы привлекли к работе более 500 ФЛП и 20 подконтрольных компаний, на счета которых получали деньги от потерпевших.

"Операторы колл-центров звонили по телефону людям и сообщали якобы о выигрыше в лотерее или программе лояльности. Для получения подарка потерпевшим нужно было оплатить доставку посылки. Обычно речь шла о мелких вещах бытового назначения (шампуни, мыло, щетки и т.п.) и сувенирах (браслеты, кулоны, шкатулки). То есть фактически оплата "доставки" покрывала стоимость подарка. В дальнейшем участники воображаемой лотереи получали приз и предложение перейти на следующий этап конкурса", — говорится в сообщении.

Также, как отмечают правоохранители, работники колл-центров поощряли людей к участию, обещали в финале розыгрыша от 100 до 750 тысяч гривен. Для этого люди должны были внести новый денежный вклад.

Правоохранители сообщают, что провели более 30 обысков и изъяли более 500 компьютеров, мобильные телефоны, серверное оборудование, документы, печати и более 1 миллиона гривен наличными.

Также, как говорится в сообщении, в ходе досудебного расследования они получили информацию о движении средств 250 субъектов, допросили и признали потерпевшими 30 граждан.

Ориентировочная сумма нанесенного гражданам ущерба составляет более 100 миллионов гривен.

Детективы БЭБ объявили о подозрении 12 гражданам. Сейчас четверо подозреваемых находятся под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители завершили досудебное расследование мошенницы на Тернопольщине, которая выманивала деньги у военного с помощью вымышленных историй