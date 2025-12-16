У Києві та інших містах: Нацполіція викрила мережу call-центрів, які вкрали в громадян ЄС понад 50 мільйонів

Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка працювала у Києві, Дніпрі та Івано-Франківську. Вони телефонували громадянам ЄС, прикидаючись працівниками банківських установ або правоохороних органів

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Зловмисники повідомляли потерпілим нібито про злам банківських рахунків або спроби незаконно оформити кредит. Далі вони вмовляли людей для "порятунку грошей" переказати все на так звані безпечні рахунки, купити криптовалюту або передати готівку кур'єрам.

В деяких випадках потерпілих змушували встановлювати програми віддаленого доступу до комп’ютерів і смартфонів. Завдяки цьому аферисти могли повністю контролювати їхні банківські рахунку. Відомо про щонайменше 47 потерпілих, у яких загалом вкрали понад 50 мільйонів гривень.

"Щоб уникнути мовного бар'єра та підвищити рівень довіри, до роботи в call-центрах залучали носіїв відповідних мов — громадян іноземних держав, які спілкувалися з потерпілими без акценту та за заздалегідь підготовленими сценаріями" - розповіли в поліції.

Співорганізатора та п’ятьох активних виконавців затримано. Їм повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки України викрило мережу кол-центрів у Чернігові та Києві, через які обдурили українців більш ніж на 100 мільйонів гривень.