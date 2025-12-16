15:16  16 грудня
16 грудня 2025, 17:45

У Києві та інших містах: Нацполіція викрила мережу call-центрів, які вкрали в громадян ЄС понад 50 мільйонів

16 грудня 2025, 17:45
Фото: Нацполіція
Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка працювала у Києві, Дніпрі та Івано-Франківську. Вони телефонували громадянам ЄС, прикидаючись працівниками банківських установ або правоохороних органів

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Зловмисники повідомляли потерпілим нібито про злам банківських рахунків або спроби незаконно оформити кредит. Далі вони вмовляли людей для "порятунку грошей" переказати все на так звані безпечні рахунки, купити криптовалюту або передати готівку кур'єрам.

В деяких випадках потерпілих змушували встановлювати програми віддаленого доступу до комп’ютерів і смартфонів. Завдяки цьому аферисти могли повністю контролювати їхні банківські рахунку. Відомо про щонайменше 47 потерпілих, у яких загалом вкрали понад 50 мільйонів гривень.

"Щоб уникнути мовного бар'єра та підвищити рівень довіри, до роботи в call-центрах залучали носіїв відповідних мов — громадян іноземних держав, які спілкувалися з потерпілими без акценту та за заздалегідь підготовленими сценаріями" - розповіли в поліції.

Співорганізатора та п’ятьох активних виконавців затримано. Їм повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки України викрило мережу кол-центрів у Чернігові та Києві, через які обдурили українців більш ніж на 100 мільйонів гривень.

12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
