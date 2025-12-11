У Києві підірвалися двоє людей

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Києва.

За попередньою інформацією, внаслідок детонації невідомого пристрою загинула одна людина та ще одна була травмована.

На місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та кінологи. Всі обставини події зʼясовуються.

