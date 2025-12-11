У Києві затримали чоловіка за розбійний напад на аптеку

Фото: поліція

Зловмисник у масці погрожував фармацевту пістолетом та вимагав віддати гроші з каси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Розбійний напад був скоєний в одній з місцевих аптек у Дніпровському районі столиці. До приміщення аптеки зайшов невідомий чоловік у масці та, погрожуючи фармацевту пістолетом, вимагав віддати йому гроші з каси. Проте аптекарка не розгубилась, одразу вийшла у іншу кімнату та зателефонувала до поліції. У цей час нападник втік.

Правоохоронці встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 36-річний місцевий житель, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів. Правоохоронці вилучили у нього пістолет та скерували його на експертизу.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 4 ст. 187 КК України. Йому загрожує до 15 років вʼязнення з конфіскацією майна.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Раніше повідомлялося, що у Києві судитимуть чоловіка, який пограбував аптеку в Подільському районі. Йому загрожує до 10 років увʼязнення.