Фото: Национальная полиция Украины

В Киеве разоблачили мошенническую схему по продаже несуществующих дронов для ВСУ, из-за которой потерпевшие потеряли более 2 млн грн

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В Киеве правоохранители разоблачили масштабную мошенническую схему, участники которой завладели более 2 млн грн под видом поставок дронов для Вооруженных сил Украины. К афере были причастны две жительницы Одесской области и действовавший с ними в сговоре киевлянин, обещавшие клиентам квадрокоптеры DJI Mavic, однако после получения денег исчезали, не доставив товар.

Согласно данным следствия, преступники использовали специализированные Telegram-каналы для размещения объявлений и получения переводов на счета фиктивно созданных ФЛП. Один из волонтеров, заказавший дроны, потерял более 500 тысяч гривен, а позже двое фигурантов завладели еще более 1,5 млн грн средств предприятия, которое планировало закупить дроны для военных.

Следователи Подольского управления полиции Киева при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры заочно объявили подозрение 30- и 28-летним участникам по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – завладение чужим имуществом путем обмана в условиях военного положения, в больших размерах и повторно. 53-летней киевлянке сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины, согласно той же статье, в соучастии в мошенничестве более 500 тысяч гривен.

Согласно действующему законодательству санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы, а также ограничение права занимать определенные должности или заниматься отдельными видами деятельности сроком до трех лет с возможностью конфискации имущества. Следствие продолжает собирать доказательства и решает вопрос избрания мер для всех фигурантов.

