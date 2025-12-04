16:35  04 грудня
Українські спецпризначенці знищили російський винищувач МіГ-29 у Криму
16:23  04 грудня
Тепло і без дощів: прогноз погоди на 5 грудня
12:40  04 грудня
У Львові чоловік вбив військового ТЦК
04 грудня 2025, 19:53

Київські правоохоронці викрили шахраїв, які заволоділи понад 2 млн грн під виглядом продажу дронів для ЗСУ

04 грудня 2025, 19:53
Фото: Національна поліція України
У Києві викрили шахрайську схему з продажу неіснуючих дронів для ЗСУ, через яку потерпілі втратили понад 2 млн грн

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У Києві правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, учасники якої заволоділи понад 2 млн грн під виглядом постачання дронів для Збройних сил України. До афери були причетні дві мешканки Одещини та киянин, які діяли у змові, обіцяючи клієнтам квадрокоптери DJI Mavic, але після отримання грошей зникали, не доставивши товар.

За даними слідства, злочинці використовували спеціалізовані Telegram-канали для розміщення оголошень та отримання переказів на рахунки фіктивно створених ФОП. Один із волонтерів, який замовив дрони, втратив понад 500 тисяч гривень, а пізніше двоє фігурантів заволоділи ще понад 1,5 млн грн коштів підприємства, що планувало закупити дрони для військових.

Слідчі Подільського управління поліції Києва за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури заочно оголосили підозру 30- та 28-річним учасникам за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном шляхом обману в умовах воєнного стану, у великих розмірах і повторно. 53-річній киянці повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до тієї ж статті, у співучасті в шахрайстві на понад 500 тисяч гривень.

За чинним законодавством, санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі, а також обмеження права обіймати певні посади чи займатися окремими видами діяльності на строк до трьох років із можливістю конфіскації майна. Слідство продовжує збирати докази та вирішує питання щодо обрання запобіжних заходів для всіх фігурантів.

Раніше повідомлялося про новий випадок шахрайства на Рівненщині – жінка втратила понад 70 тисяч гривень після обіцянки "допомоги з кредитом”.

04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
