Фото: Національна поліція України

У Києві викрили шахрайську схему з продажу неіснуючих дронів для ЗСУ, через яку потерпілі втратили понад 2 млн грн

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У Києві правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, учасники якої заволоділи понад 2 млн грн під виглядом постачання дронів для Збройних сил України. До афери були причетні дві мешканки Одещини та киянин, які діяли у змові, обіцяючи клієнтам квадрокоптери DJI Mavic, але після отримання грошей зникали, не доставивши товар.

За даними слідства, злочинці використовували спеціалізовані Telegram-канали для розміщення оголошень та отримання переказів на рахунки фіктивно створених ФОП. Один із волонтерів, який замовив дрони, втратив понад 500 тисяч гривень, а пізніше двоє фігурантів заволоділи ще понад 1,5 млн грн коштів підприємства, що планувало закупити дрони для військових.

Слідчі Подільського управління поліції Києва за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури заочно оголосили підозру 30- та 28-річним учасникам за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном шляхом обману в умовах воєнного стану, у великих розмірах і повторно. 53-річній киянці повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до тієї ж статті, у співучасті в шахрайстві на понад 500 тисяч гривень.

За чинним законодавством, санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі, а також обмеження права обіймати певні посади чи займатися окремими видами діяльності на строк до трьох років із можливістю конфіскації майна. Слідство продовжує збирати докази та вирішує питання щодо обрання запобіжних заходів для всіх фігурантів.

