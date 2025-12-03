14:56  03 грудня
Буде домінувати антициклон. Синоптик розповіла, яку погоду очікувати 4 грудня
13:58  03 грудня
На Тернопільщині жінка потрощила Алею пам’яті Героїв
13:25  03 грудня
У МОЗ розповіли, коли чекати пік захворюваності на ГРВІ
UA | RU
UA | RU
03 грудня 2025, 18:07

Колишнього прем'єр-міністра України заочно засудили на 15 років за держзраду

03 грудня 2025, 18:07
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

У Києві колишнього прем'єр-міністра України та його помічницю заочно визнано винними у державній зраді

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Печерський районний суд підтримав позицію прокурорів Київської міської прокуратури та виніс рішення за обвинуваченням у злочинах проти основ національної безпеки.

За даними слідства, помічниця разом зі спільницею публікувала у Telegram-каналі політика матеріали з антиукраїнським змістом. Вони також поширювали фото наслідків російських обстрілів і передавали інтерв'ю політика російським медіа. У цих виступах, за твердженням слідства, колишній прем'єр виправдовував дії рф та заперечував злочини російських військових у Бучі.

Суд заочно призначив колишньому прем'єр-міністру 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Його помічниця отримала 10 років позбавлення волі, також з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, 19-річний мешканець Харкова опинився під прицілом російських спецслужб після затримання матері за підготовку теракту. Згодом юнак виїхав до Москви, де його завербували для виконання небезпечних завдань на території України.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ Печерський суд держзрада конфіскація висновок вирок
Під час обстрілів Києва росіяни знищили павільйон телеканала СТБ: подробиці
03 грудня 2025, 16:14
У Києві судитимуть посадовців КМДА, які витратили бюджетні кошти на ремонт приватної будівлі
03 грудня 2025, 15:59
У Києві судили військового, який підпалював авто ЗСУ за гроші
03 грудня 2025, 15:45
Всі новини »
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
На Житомирщині 36-річний чоловік повідомив про вибухівку у багатоповерхівці
03 грудня 2025, 19:11
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу та Нікопольщині: троє людей поранені, понівечена критична інфраструктура
03 грудня 2025, 18:54
Відключення світла по всій Україні: в Укренерго попередили, на що чекати 4 грудня
03 грудня 2025, 18:40
Трагедія на Вінниччині: куріння в оселі спричинило пожежу, загинула жінка
03 грудня 2025, 18:19
На окупованій території Запорізької області окупанти запроваджують нові правила для власників житла
03 грудня 2025, 18:15
Стало відомо, чому не передбачено збільшення зарплат військовим
03 грудня 2025, 18:05
Обіцяли допомогти з кредитом: на Рівненщині жінка віддала аферистам тисячі гривень
03 грудня 2025, 17:55
Кожен четвертий українець став менше заробляти, ніж торік
03 грудня 2025, 17:54
Європі важливо донести просту думку: якщо Україна впаде – ви будете наступні
03 грудня 2025, 17:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Всі блоги »