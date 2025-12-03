Фото: Офіс Генерального прокурора

У Києві колишнього прем'єр-міністра України та його помічницю заочно визнано винними у державній зраді

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Печерський районний суд підтримав позицію прокурорів Київської міської прокуратури та виніс рішення за обвинуваченням у злочинах проти основ національної безпеки.

За даними слідства, помічниця разом зі спільницею публікувала у Telegram-каналі політика матеріали з антиукраїнським змістом. Вони також поширювали фото наслідків російських обстрілів і передавали інтерв'ю політика російським медіа. У цих виступах, за твердженням слідства, колишній прем'єр виправдовував дії рф та заперечував злочини російських військових у Бучі.

Суд заочно призначив колишньому прем'єр-міністру 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Його помічниця отримала 10 років позбавлення волі, також з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, 19-річний мешканець Харкова опинився під прицілом російських спецслужб після затримання матері за підготовку теракту. Згодом юнак виїхав до Москви, де його завербували для виконання небезпечних завдань на території України.