У Києві судитимуть посадовців КМДА, які витратили бюджетні кошти на ремонт приватної будівлі

фото: ДБР

Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно керівника апарату виконавчого органу КМДА та екскерівника одного зі столичних комунальних підприємств

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Встановлено, що у серпні 2025 року фігуранти замовили та оплатили облаштування фасаду та інші ремонтні роботи в офісній будівлі міста. Споруда вибула з комунальної власності та належала приватним особам.

На ремонт було витрачено майже 1,3 млн гривень. При цьому комунальне підприємство не мало відповідних документів на відремонтовані приміщення, тобто фактично за бюджетні гроші були оплачені роботи в приватній будівлі.

За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві прокуратура разом зі слідчими Нацполіції та СБУ повідомила про підозри 12 посадовим особам комунальних підприємств і районних адміністрацій, а також двом керівникам підрядних організацій. Їхні дії спричинили збитки на майже 73 млн грн.