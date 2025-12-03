14:56  03 грудня
Буде домінувати антициклон. Синоптик розповіла, яку погоду очікувати 4 грудня
13:58  03 грудня
На Тернопільщині жінка потрощила Алею пам’яті Героїв
13:25  03 грудня
У МОЗ розповіли, коли чекати пік захворюваності на ГРВІ
UA | RU
UA | RU
03 грудня 2025, 15:59

У Києві судитимуть посадовців КМДА, які витратили бюджетні кошти на ремонт приватної будівлі

03 грудня 2025, 15:59
Читайте также на русском языке
фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно керівника апарату виконавчого органу КМДА та екскерівника одного зі столичних комунальних підприємств

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Встановлено, що у серпні 2025 року фігуранти замовили та оплатили облаштування фасаду та інші ремонтні роботи в офісній будівлі міста. Споруда вибула з комунальної власності та належала приватним особам.

На ремонт було витрачено майже 1,3 млн гривень. При цьому комунальне підприємство не мало відповідних документів на відремонтовані приміщення, тобто фактично за бюджетні гроші були оплачені роботи в приватній будівлі.

За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві прокуратура разом зі слідчими Нацполіції та СБУ повідомила про підозри 12 посадовим особам комунальних підприємств і районних адміністрацій, а також двом керівникам підрядних організацій. Їхні дії спричинили збитки на майже 73 млн грн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ КМДА корупція ремонт ДБР
У Києві судили військового, який підпалював авто ЗСУ за гроші
03 грудня 2025, 15:45
У Києві чоловік підпалив відділення Укрпошти за гроші
03 грудня 2025, 15:25
Збирав дані для РФ: у Києві викрили працівника охоронної компанії
03 грудня 2025, 10:13
Всі новини »
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Бюджет-2026: стало відомо, скільки Україна витратить на армію
03 грудня 2025, 16:48
Нацвідбір на "Євробачення-2026": відомі імена перших дев'яти фіналістів
03 грудня 2025, 16:45
Контролюють зону між Вовчанськом і Куп’янськом: росіяни мають успіхи на Харківщині
03 грудня 2025, 16:23
Під час обстрілів Києва росіяни знищили павільйон телеканала СТБ: подробиці
03 грудня 2025, 16:14
Жартував над ухилянтами – тепер у ЗСУ: актор Кирило Ганін мобілізувався
03 грудня 2025, 16:10
На Чернігівщині прикордонники знищили приховану техніку і вогневу точку росіян
03 грудня 2025, 16:09
Наказ Путіна створити "зону безпеки" вздовж кордону – це те, що Росія методично робить уже кілька років
03 грудня 2025, 15:54
У Києві судили військового, який підпалював авто ЗСУ за гроші
03 грудня 2025, 15:45
У Харкові вибухнула зарядна станція в квартирі: загинула жінка - фото
03 грудня 2025, 15:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Всі блоги »