03 грудня 2025, 10:13

Збирав дані для РФ: у Києві викрили працівника охоронної компанії

03 грудня 2025, 10:13
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Києві викрито працівника охоронної компанії, який, за даними слідства, передавав РФ інформацію про удари, ППО та військові об'єкти

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що громадянин України, який працював в одному з відомих охоронних підприємств столиці та поділяв проросійські погляди, передавав російській стороні дані про наслідки ударів по військових і інфраструктурних об’єктах, місця розташування підрозділів протиповітряної оборони, скупчення військової техніки, а також локації, пов’язані з виробництвом безпілотників.

Крім того, на своїй сторінці у соцмережі "Вконтакте" чоловік, за даними слідства, публікував матеріали із закликами до зміни меж території України, запереченням факту збройної агресії рф та виправданням тимчасової окупації частини українських територій.

У листопаді 2025 року йому було повідомлено про підозру:

  • за ч. 2 ст. 111 (державна зрада),
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України),
    ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф) Кримінального кодексу України.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Нагадаємо, на Харківщині судитимуть колишніх правоохоронців за держзраду та співпрацю з окупантами. За даними слідства, один із них під час окупації Ізюмського району добровільно очолив незаконний підрозділ окупаційної адміністрації та брав участь у затриманнях і допитах цивільних, а судитимуть його заочно, оскільки він у розшуку. Інший екс-поліцейський із Вовчанська співпрацював із російськими військовими, патрулював місто та працював в незаконній адміністрації. Наразі він переховується на території росії.

