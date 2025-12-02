Фото: ДСНС Києва

Рятувальники Києва ліквідували пожежу на Оболоні, під час якої загинув мешканець дев’ятиповерхівки

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м.Києві, передає RegioNews.

У Києві на Оболоні під час пожежі загинув чоловік. Інцидент стався у квартирі на 8 поверсі дев’ятиповерхівки, повідомляють у Головному управлінні ДСНС міста.

На Оболоні сталася пожежа

Повідомлення про займання на проспекті Оболонському надійшло 2 грудня о 14:39. На місце виїхали рятувальники, які встановили, що горить квартира на восьмому поверсі. Під час гасіння на кухні вони виявили тіло чоловіка без ознак життя.

Пожежу ліквідували о 15:09 на площі близько 10 квадратних метрів. Причини виникнення займання наразі з’ясовують правоохоронці та спеціалісти ДСНС.

Загинув чоловік у квартирі на восьмому поверсі

Наразі інформації про постраждалих, окрім загиблого, немає. Місцева влада та рятувальні служби нагадують мешканцям багатоповерхівок про необхідність дотримання правил пожежної безпеки.

