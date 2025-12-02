В Києві на Оболоні під час пожежі загинув мешканець квартири на 8 поверсі
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м.Києві, передає RegioNews.
У Києві на Оболоні під час пожежі загинув чоловік. Інцидент стався у квартирі на 8 поверсі дев’ятиповерхівки, повідомляють у Головному управлінні ДСНС міста.
Повідомлення про займання на проспекті Оболонському надійшло 2 грудня о 14:39. На місце виїхали рятувальники, які встановили, що горить квартира на восьмому поверсі. Під час гасіння на кухні вони виявили тіло чоловіка без ознак життя.
Пожежу ліквідували о 15:09 на площі близько 10 квадратних метрів. Причини виникнення займання наразі з’ясовують правоохоронці та спеціалісти ДСНС.
Наразі інформації про постраждалих, окрім загиблого, немає. Місцева влада та рятувальні служби нагадують мешканцям багатоповерхівок про необхідність дотримання правил пожежної безпеки.
