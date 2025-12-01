У Києві затримали ділка, який "допомагав" тим, хто хоче перереєструвати авто без черги

Фото: Нацполіція

У столиці затримали ділка, який казав, що нібито має тісні зв’язки з посадовими особами територіальних сервісних центрів столиці. Він пропонував "послуги", за які тепер може сісти за ґрати

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

42-річний житель столиці шукав клієнтів серед знайомих. Він казав їм, що має тісні зв’язки з посадовими особами територіальних сервісних центрів столиці, і на цьому намагався заробити.

Річ у тім, що кількість вільних талонів до територіальних сервісних центрів обмежена. Тому ділок за грошову винагороду (3 тисячі гривень) пропонував дистанційно домовитись щодо перереєстрації автомобіля в обхід загальноприйнятої процедури.

"Слідчі затримали порушника на території сервісного центру, де він отримав обумовлену суму коштів від замовниці. Підозрюваному загрожує до 8 років ув’язнення", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в столиці затримали шахрая, який обманув військового. Захисник хотів купити автомобіль, і перерахував аферисту майже 5 тисяч доларів. Автівка була потрібна для виконання бойових завдань. Шахрай забрав гроші та зник, а машини ніхто так і не отримав.