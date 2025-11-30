В некоторых районах Киева после ракетной атаки до сих пор не возобновлено электроснабжение

иллюстративное фото: из открытых источников

Часть потребителей в Голосеевском и Соломенском районах столицы до сих пор остаются без света после вражеской атаки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

Как отмечается, что 550 000 семей в Киеве снова со светом после вчерашней массированной атаки, однако из-за повреждений без электричества остается часть жителей Голосеевского и Соломенского районов.

Аварийно-восстановительные работы должны завершиться к концу дня.

Напомним, в Киеве до 37 человек возросло количество пострадавших в результате массированной российской атаки 29 ноября. Также были повреждены объекты энергетики.