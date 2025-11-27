18:29  27 ноября
Завтра в Украине ожидаются дожди и понижение температуры воздуха
15:35  27 ноября
В Одесской области пограничники задержали пятерых незаконных туристов
09:42  27 ноября
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития: парень скончался
UA | RU
UA | RU
27 ноября 2025, 18:26

На Софиевской площади в Киеве начали устанавливать главную елку страны

27 ноября 2025, 18:26
Читайте також українською мовою
Фото: Телеграм/Реальный Киев
Читайте також
українською мовою

В столице постепенно появляются первые признаки рождественско-новогодних празднований, а подготовка к главному праздничному символу уже началась

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В центре Киева начали подготовку к зимним праздникам. На Софиевской площади стартовали работы по установке главной новогодней елки страны. Об этом сообщают местные жители, зафиксировавшие начало монтажа праздничного дерева.

По имеющейся информации, в ближайшие дни работы будут продолжаться в несколько этапов. Уже завтра коммунальные службы планируют расправить ветки елки, чтобы сформировать ее финальный вид. После этого начнется этап декорирования, во время которого дерево будет украшено праздничными элементами и иллюминацией.

Официальное открытие главной новогодней елки столицы запланировано на 6 декабря. Событие приурочили ко Дню святого Николая, который традиционно считается стартом рождественско-новогоднего сезона в Украине.

Напомним, в Харьковской области правоохранители разоблачили 42-летнего мужчину, который незаконно вырубил новогодние елки в лесозащитной полосе, нанеся государству ущерб более чем на 53 тысячи гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев праздник Новый год елка День святого Николая новогодняя елка
В Киеве риэлтор "продал" квартиру умершего клиента своей жене
27 ноября 2025, 15:45
Киевлянин поджег почтовое отделение по "заданию" мошенников – его задержали
27 ноября 2025, 12:57
Киевлянин для заработка поджег шесть авто ВСУ: стало известно, как его наказали
27 ноября 2025, 11:40
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Новый украинский фильм превзошел "Антарктиду" Птушкина: новая лента собрала более 8 миллионов
27 ноября 2025, 19:30
Россияне снова расстреляли украинских военных, сдавшихся в плен в Запорожской области
27 ноября 2025, 19:21
ВСУ потеряли контроль над позициями на Гуляйпольском направлении
27 ноября 2025, 19:09
Чиновников Полтавского горсовета подозревают в присвоении 5,4 млн грн во время закупок для ВСУ
27 ноября 2025, 18:57
В "Укрэнерго" рассказали, как будут отключать свет в Украине 28 ноября
27 ноября 2025, 18:49
Враг атаковал три района Днепропетровщины дронами и КАБами: разрушены дома, авто и АЗС
27 ноября 2025, 18:48
Украина импортировала тракторов более чем на 700 миллионов долларов
27 ноября 2025, 18:30
Завтра в Украине ожидаются дожди и понижение температуры воздуха
27 ноября 2025, 18:29
8,1 млрд от МВФ и конец большой упрощенки: что изменится для бизнеса
27 ноября 2025, 18:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Сергей Фурса
Валерий Чалый
Алексей Гончаренко
Все блоги »