Фото: Телеграм/Реальный Киев

В столице постепенно появляются первые признаки рождественско-новогодних празднований, а подготовка к главному праздничному символу уже началась

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В центре Киева начали подготовку к зимним праздникам. На Софиевской площади стартовали работы по установке главной новогодней елки страны. Об этом сообщают местные жители, зафиксировавшие начало монтажа праздничного дерева.

По имеющейся информации, в ближайшие дни работы будут продолжаться в несколько этапов. Уже завтра коммунальные службы планируют расправить ветки елки, чтобы сформировать ее финальный вид. После этого начнется этап декорирования, во время которого дерево будет украшено праздничными элементами и иллюминацией.

Официальное открытие главной новогодней елки столицы запланировано на 6 декабря. Событие приурочили ко Дню святого Николая, который традиционно считается стартом рождественско-новогоднего сезона в Украине.

Напомним, в Харьковской области правоохранители разоблачили 42-летнего мужчину, который незаконно вырубил новогодние елки в лесозащитной полосе, нанеся государству ущерб более чем на 53 тысячи гривен.