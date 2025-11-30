У деяких районах Києва після ракетної атаки досі не відновлено електропостачання

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Частина споживачів у Голосіївському та Солом'янському районах столиці досі залишаються без світла після ворожої атаки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК у Telegram.

Як зазначається, що 550 000 родин у Києві знову зі світлом після вчорашньої масованої атаки, однак, через пошкодження без електрики залишається частина жителів Голосіївського та Соломʼянського районів.

Аварійно-відновлювальні роботи мають завершитись до кінця дня.

Нагадаємо, у Києві до 37 людей зросла кількість постраждалих внаслідок масованої російської атаки 29 листопада. Також було пошкоджено об’єкти енергетики.