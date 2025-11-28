Фото: Телеграмм/Общественное Киев

В Киеве на Оболони в СТО во время ремонта авто произошел взрыв с пожаром, пострадавших нет

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В Оболонском районе Киева в помещении автосервиса произошел взрыв во время работ по замене газовых фильтров в автомобиле. Предварительно сообщается о том, что никто не пострадал.

На место происшествия выехали работники ГСЧС и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Они работают над установлением причины инцидента и документируют последствия взрыва.

На месте работают спасатели

По словам правоохранителей, взрыв произошел внутри помещения СТО, и сейчас проводятся проверки безопасности территории и обследования оборудования. Предварительно информация о потерпевших не подтверждается.

Пострадавших нет

Полиция призывает жителей Оболонского района соблюдать осторожность и соблюдать правила безопасности при нахождении вблизи мест ремонта авто. Расследование продолжается, все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, в жилом комплексе "Софиевская Сфера" на Борщаговке вспыхнул пожар в одной из квартир, что заставило эвакуировать жителей соседних помещений.