В Оболонском районе Киева раздался взрыв в помещении СТО: что известно о пострадавших
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
В Оболонском районе Киева в помещении автосервиса произошел взрыв во время работ по замене газовых фильтров в автомобиле. Предварительно сообщается о том, что никто не пострадал.
На место происшествия выехали работники ГСЧС и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Они работают над установлением причины инцидента и документируют последствия взрыва.
По словам правоохранителей, взрыв произошел внутри помещения СТО, и сейчас проводятся проверки безопасности территории и обследования оборудования. Предварительно информация о потерпевших не подтверждается.
Полиция призывает жителей Оболонского района соблюдать осторожность и соблюдать правила безопасности при нахождении вблизи мест ремонта авто. Расследование продолжается, все обстоятельства инцидента устанавливаются.
