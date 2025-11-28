21:02  28 ноября
Многотысячный город на Киевщине остался без света из-за российских обстрелов
20:41  28 ноября
Стало известно, какой будет погода в конце ноября
20:15  28 ноября
На Львовщине мужчина торговал оружием: разбирал и
28 ноября 2025, 19:41

В Оболонском районе Киева раздался взрыв в помещении СТО: что известно о пострадавших

28 ноября 2025, 19:41
Фото: Телеграмм/Общественное Киев
В Киеве на Оболони в СТО во время ремонта авто произошел взрыв с пожаром, пострадавших нет

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В Оболонском районе Киева в помещении автосервиса произошел взрыв во время работ по замене газовых фильтров в автомобиле. Предварительно сообщается о том, что никто не пострадал.

На место происшествия выехали работники ГСЧС и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Они работают над установлением причины инцидента и документируют последствия взрыва.

На месте работают спасатели

По словам правоохранителей, взрыв произошел внутри помещения СТО, и сейчас проводятся проверки безопасности территории и обследования оборудования. Предварительно информация о потерпевших не подтверждается.

Пострадавших нет

Полиция призывает жителей Оболонского района соблюдать осторожность и соблюдать правила безопасности при нахождении вблизи мест ремонта авто. Расследование продолжается, все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, в жилом комплексе "Софиевская Сфера" на Борщаговке вспыхнул пожар в одной из квартир, что заставило эвакуировать жителей соседних помещений.

Киев пожар взрыв ГСЧС Оболонский район СТО
