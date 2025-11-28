Фото: Телеграм/Суспільне Київ

У Києві на Оболоні в СТО під час ремонту авто стався вибух із пожежою, постраждалих немає

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У Оболонському районі Києва в приміщенні автосервісу стався вибух під час робіт із заміни газових фільтрів у автомобілі. Попередньо повідомляється, що ніхто не постраждав.

На місце події виїхали працівники ДСНС та слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Вони працюють над встановленням причин інциденту та документують наслідки вибуху.

На місці працюють рятувальники

За словами правоохоронців, вибух стався всередині приміщення СТО, і наразі проводяться перевірки безпечності території та обстеження обладнання. Попередньо інформація про потерпілих не підтверджується.

Постраждалих немає

Поліція закликає мешканців Оболонського району бути обережними та дотримуватися правил безпеки при перебуванні поблизу місць ремонту авто. Розслідування триває, усі обставини інциденту встановлюються.

