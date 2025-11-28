21:02  28 листопада
Багатотисячне місто на Київщині залишилось без світла через російський обстріл
20:41  28 листопада
Стало відомо, якою буде погода наприкінці листопада
20:15  28 листопада
На Львівщині чоловік торгував зброєю: розбирав і
UA | RU
UA | RU
28 листопада 2025, 19:41

В Оболонському районі Києва пролунав вибух у приміщенні СТО: чи є відомості про постраждалих

28 листопада 2025, 19:41
Читайте также на русском языке
Фото: Телеграм/Суспільне Київ
Читайте также
на русском языке

У Києві на Оболоні в СТО під час ремонту авто стався вибух із пожежою, постраждалих немає

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У Оболонському районі Києва в приміщенні автосервісу стався вибух під час робіт із заміни газових фільтрів у автомобілі. Попередньо повідомляється, що ніхто не постраждав.

На місце події виїхали працівники ДСНС та слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Вони працюють над встановленням причин інциденту та документують наслідки вибуху.

На місці працюють рятувальники

За словами правоохоронців, вибух стався всередині приміщення СТО, і наразі проводяться перевірки безпечності території та обстеження обладнання. Попередньо інформація про потерпілих не підтверджується.

Постраждалих немає

Поліція закликає мешканців Оболонського району бути обережними та дотримуватися правил безпеки при перебуванні поблизу місць ремонту авто. Розслідування триває, усі обставини інциденту встановлюються.

Раніше повідомлялося, в житловому комплексі "Софіївська Сфера" на Борщагівці спалахнула пожежа в одній із квартир, що змусило евакуювати мешканців сусідніх помешкань.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ пожежа вибух ДСНС Оболонський район СТО
Колишнього футболіста збірної України та Динамо мобілізували: в київському ТЦК зробили заяву
28 листопада 2025, 17:15
У Києві на Троєщині чоловік, погрожуючи розправою, пограбував таксиста
28 листопада 2025, 11:51
Думала, що це СБУ: в Києві жінка віддала шахраям 6 кг золота та пакет з тисячами доларів
28 листопада 2025, 10:30
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Акторка Антоніна Хижняк під час зйомок потрапила під обстріл
28 листопада 2025, 22:35
"Масштаби брехні вражають": Сирський прокоментував ситуацію на Куп’янському напрямку
28 листопада 2025, 22:35
В Одесі курсант військової академії вчинив самогубство
28 листопада 2025, 22:21
Донька бізнесмена Гаріка Корогодського долучилась до ЗСУ
28 листопада 2025, 22:15
"Реальний потужний менеджер і патріот України": у мережі нагадали, як Зеленський вихваляв Єрмака
28 листопада 2025, 21:58
"Це була сцена про бандитів": співачка FIЇNKA розповіла, як чоловік робив їй пропозицію
28 листопада 2025, 21:35
В Україні дорожчають яйця: скільки коштує десяток в популярних супермаркетах
28 листопада 2025, 21:15
Єрмак перетворив Банкову на механізм, який дозволяв Президенту почуватися комфортно, а опонентам – боязко
28 листопада 2025, 21:09
Багатотисячне місто на Київщині залишилось без світла через російський обстріл
28 листопада 2025, 21:02
У Харкові пролунали вибухи: місто атакували КАБами, спостерігаються перебої зі світлом
28 листопада 2025, 21:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Всі блоги »