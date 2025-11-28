В Киеве на Троещине мужчина, угрожая расправой, ограбил таксиста
Во время поездки в такси злоумышленник, угрожая водителю расправой, отобрал у него мобильный телефон
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
На днях в полицию Киева обратился 21-летний водитель такси с заявлением о том, что пассажир пригрозил ему применением оружия и заставил отдать мобильный телефон. Самого оружия водитель не видел, после чего высадил нападающего на проспекте Червоной Калины у автозаправочной станции.
Правоохранители вскоре разыскали злоумышленника на территории АЗС. Им оказался 43-летний местный житель, который был пьян. Оружия при нем не обнаружили.
Правоохранители задержали мужчину и при осмотре его вещей обнаружили мобильный телефон таксиста.
Фигуранту объявили подозрение. Ему грозит до 10 лет заключения.
Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, отобравшего деньги у девушки, угрожая игрушечным пистолетом. Злоумышленник – 26-летний уроженец Черниговщины, недавно переехавший в столицу в поисках работы.