Фото: полиция

Во время поездки в такси злоумышленник, угрожая водителю расправой, отобрал у него мобильный телефон

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На днях в полицию Киева обратился 21-летний водитель такси с заявлением о том, что пассажир пригрозил ему применением оружия и заставил отдать мобильный телефон. Самого оружия водитель не видел, после чего высадил нападающего на проспекте Червоной Калины у автозаправочной станции.

Правоохранители вскоре разыскали злоумышленника на территории АЗС. Им оказался 43-летний местный житель, который был пьян. Оружия при нем не обнаружили.

Правоохранители задержали мужчину и при осмотре его вещей обнаружили мобильный телефон таксиста.

Фигуранту объявили подозрение. Ему грозит до 10 лет заключения.

