Фото: Telegram/Київ | Times

У Києві на Борщагівці спалахнула квартира в житловому комплексі, рятувальники та медики працюють на місці

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У житловому комплексі "Софіївська Сфера" на Борщагівці спалахнула пожежа в одній із квартир.

"На місце прибули рятувальники та бригади "швидкої допомоги", – передають Телеграм-канали.

За попередньою інформацією, займання сталося в житловій частині будинку, наразі проводиться евакуація мешканців сусідніх квартир. Рятувальні служби працюють над локалізацією вогню та запобіганням його поширенню на інші приміщення.

Причини пожежі ще встановлюють, фахівці перевіряють можливі технічні та електричні фактори. Також на місці працюють медики, готові надати допомогу у разі травмування або отруєння димом.

