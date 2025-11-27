21:55  27 листопада
У Чернівцях підпалили синагогу
19:44  27 листопада
Сирський розповів про ситуацію у Покровську
18:29  27 листопада
Завтра в України очікуються дощі та зниження температури повітря
27 листопада 2025, 20:40

Пожежа в житловому комплексі Києва: на місці працюють ДСНС та "швидка"

27 листопада 2025, 20:40
Фото: Telegram/Київ | Times
У Києві на Борщагівці спалахнула квартира в житловому комплексі, рятувальники та медики працюють на місці

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У житловому комплексі "Софіївська Сфера" на Борщагівці спалахнула пожежа в одній із квартир.

"На місце прибули рятувальники та бригади "швидкої допомоги", – передають Телеграм-канали.

За попередньою інформацією, займання сталося в житловій частині будинку, наразі проводиться евакуація мешканців сусідніх квартир. Рятувальні служби працюють над локалізацією вогню та запобіганням його поширенню на інші приміщення.

Причини пожежі ще встановлюють, фахівці перевіряють можливі технічні та електричні фактори. Також на місці працюють медики, готові надати допомогу у разі травмування або отруєння димом.

Раніше повідомлялося, в Костянтинівці на Донеччині російський обстріл спричинив загоряння багатоповерхового будинку. Місцеві рятувальники та екстрені служби оперативно прибули на місце.

Київ пожежа Борщагівка ЖК рятувальники евакуація швидка допомога
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
