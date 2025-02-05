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Правоохранители выяснили, что 42-летний мужчина незаконно занимался вырубкой деревьев. Он срубил без разрешений новогодние елки на десятки тысяч гривен

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

По информации правоохранителей, 42-летний местный житель незаконно рубил деревья. Известно, что ранее он был уже осужден за аналогичные преступления.

Без разрешений он рубил деревья в лесозащитной полосе. Речь идет о новогодних деревьях породы "Сосна обыкновенная". Незаконный лесоруб нанес государству ущерб более чем на 53 тысячи гривен.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 246 (незаконная порубка деревьев в лесах, что причинило существенный ущерб, причиненный повторно) Уголовного кодекса Украины", - отметили правоохранители.

Напомним, ранее в Днепропетровской области разоблачили "черного лесоруба". Правоохранители задержали его, когда он как раз рубил деревья. По данным полиции, мужчина нарубил деревьев более чем на миллион гривен.

Также сообщалось, что в Житомирской области 39-летний мужчина организовал схему по незаконной вырубке деревьев. Он вместе с приспешниками рубили деревья ночью, чтобы скрыть преступления. Известно, что они уничтожили дубов на 900 тысяч гривен.